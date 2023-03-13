Зоркова (Катанова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Катановъ Илья
Мать: Катанова Агапия
Бракосочетание
22.09.1897
Муж: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
08.08.1899
Дочь: Зоркова Наталья
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
23.01.1901
Дочь: Зоркова Марья
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
29.03.1902
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
22.12.1903
Сын: Зорковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.03.1906
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
16.02.1908
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
28.08.1909
Дочь: Зоркова Анна
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
13.11.1911
Сын: Зорковъ Александръ
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.02.1913
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
16.02.1918
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ