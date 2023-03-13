Зоркова (Катанова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова (Катанова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Катановъ Илья

Мать: Катанова Агапия

Бракосочетание
22.09.1897

Муж: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1899

Дочь: Зоркова Наталья

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1901

Дочь: Зоркова Марья

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1902

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1903

Сын: Зорковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1906

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1908

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1909

Дочь: Зоркова Анна

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1911

Сын: Зорковъ Александръ

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1913

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1918

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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