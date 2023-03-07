Катанова (Акулинушкина) Агапия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катанова (Акулинушкина) Агапия

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.02.1849

Дата смерти

06.02.1911

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1849

Отец: Акулинушкинъ Данила

Мать: Акулинушкина Авдотья Егорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1866

Муж: Катановъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Катанова Анна

Отец ребёнка: Катановъ Илья

Рождение ребёнка
11.11.1867

Дочь: Орлова Екатерина

Отец ребёнка: Катановъ Илья

Александровка
Рождение ребёнка
06.04.1869

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Катановъ Илья

Александровка
Рождение ребёнка
23.06.1873

Дочь: Телина Ксенья

Отец ребёнка: Катановъ Илья

Александровка
Рождение ребёнка
18.07.1875

Сын: Катановъ Иванъ

Отец ребёнка: Катановъ Илья

Александровка
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Зоркова Марфа

Отец ребёнка: Катановъ Илья

Рождение ребёнка
15.12.1879

Дочь: Рогалева Анастасия

Отец ребёнка: Катановъ Илья

Александровка
Рождение ребёнка
30.08.1883

Сын: Катановъ Иванъ

Отец ребёнка: Катановъ Илья

Александровка
Рождение ребёнка
16.04.1888

Сын: Катановъ Семенъ

Отец ребёнка: Катановъ Илья

Александровка
Рождение ребёнка
16.04.1888

Сын: Катановъ Федоръ

Отец ребёнка: Катановъ Илья

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катановъ Степанъ

Отец ребёнка: Катановъ Илья

Смерть
06.02.1911
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ удушія
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