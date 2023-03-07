Катанова (Акулинушкина) Агапия
Место рождения
Дата рождения08.02.1849
Дата смерти06.02.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1849
Отец: Акулинушкинъ Данила
Бракосочетание
26.01.1866
Муж: Катановъ Илья
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Катанова Анна
Отец ребёнка: Катановъ Илья
Рождение ребёнка
11.11.1867
Дочь: Орлова Екатерина
Отец ребёнка: Катановъ Илья
Александровка
Рождение ребёнка
06.04.1869
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Катановъ Илья
Александровка
Рождение ребёнка
23.06.1873
Дочь: Телина Ксенья
Отец ребёнка: Катановъ Илья
Александровка
Рождение ребёнка
18.07.1875
Сын: Катановъ Иванъ
Отец ребёнка: Катановъ Илья
Александровка
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Зоркова Марфа
Отец ребёнка: Катановъ Илья
Рождение ребёнка
15.12.1879
Дочь: Рогалева Анастасия
Отец ребёнка: Катановъ Илья
Александровка
Рождение ребёнка
30.08.1883
Сын: Катановъ Иванъ
Отец ребёнка: Катановъ Илья
Александровка
Рождение ребёнка
16.04.1888
Сын: Катановъ Семенъ
Отец ребёнка: Катановъ Илья
Александровка
Рождение ребёнка
16.04.1888
Сын: Катановъ Федоръ
Отец ребёнка: Катановъ Илья
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катановъ Степанъ
Отец ребёнка: Катановъ Илья
Смерть
06.02.1911
Причина смерти: отъ удушія