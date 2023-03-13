Телина (Катанова) Ксенья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телина (Катанова) Ксенья

Место рождения

Александровка

Дата рождения

23.06.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1873

Отец: Катановъ Илья

Мать: Катанова Агапия

Александровка
Рождение ребёнка
1894

Сын: Телинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Телинъ Иосифъ

Рождение ребёнка
07.03.1912

Сын: Телинъ Александръ

Отец ребёнка: Телинъ Иосифъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1914

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Телинъ Иосифъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телинъ Иосифъ

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