Телина (Катанова) Ксенья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения23.06.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1873
Отец: Катановъ Илья
Мать: Катанова Агапия
Александровка
Рождение ребёнка
1894
Сын: Телинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Телинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
07.03.1912
Сын: Телинъ Александръ
Отец ребёнка: Телинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
28.02.1914
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Телинъ Иосифъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Телинъ Иосифъ