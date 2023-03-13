Телинъ Иосифъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Телинъ Харлампий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1894
Сын: Телинъ Дмитрий
Мать ребёнка: Телина Ксенья
Рождение ребёнка
07.03.1912
Сын: Телинъ Александръ
Мать ребёнка: Телина Ксенья
Рождение ребёнка
28.02.1914
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Телина Ксенья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Телина Ксенья