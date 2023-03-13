Телинъ Иосифъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телинъ Иосифъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Телинъ Харлампий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1894

Сын: Телинъ Дмитрий

Мать ребёнка: Телина Ксенья

Рождение ребёнка
07.03.1912

Сын: Телинъ Александръ

Мать ребёнка: Телина Ксенья

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1914

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Телина Ксенья

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телина Ксенья

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