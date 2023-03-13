Орлова (Катанова) Екатерина
Место рожденияАлександровка
Дата рождения11.11.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1867
Отец: Катановъ Илья
Мать: Катанова Агапия
Александровка
Бракосочетание
29.06.1892
Муж: Орловъ Алексей
Рождение ребёнка
19.07.1893
Сын: Орловъ Николай
Отец ребёнка: Орловъ Алексей
Александровка
Рождение ребёнка
19.11.1894
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Орловъ Алексей
Александровка - Орскъ
Рождение ребёнка
03.01.1896
Сын: Орловъ Василий
Отец ребёнка: Орловъ Алексей
Александровка
Рождение ребёнка
02.02.1898
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Орловъ Алексей