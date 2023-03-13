Орлова (Катанова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Катанова) Екатерина

Место рождения

Александровка

Дата рождения

11.11.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1867

Отец: Катановъ Илья

Мать: Катанова Агапия

Александровка
Бракосочетание
29.06.1892

Муж: Орловъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1893

Сын: Орловъ Николай

Отец ребёнка: Орловъ Алексей

Александровка
Рождение ребёнка
19.11.1894

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Орловъ Алексей

Александровка - Орскъ
Рождение ребёнка
03.01.1896

Сын: Орловъ Василий

Отец ребёнка: Орловъ Алексей

Александровка
Рождение ребёнка
02.02.1898

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Орловъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан