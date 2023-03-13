Катанова (Каратова) Устинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1908
Муж: Катановъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.07.1909
Сын: Катановъ Александръ
Отец ребёнка: Катановъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
03.12.1911
Сын: Катановъ Николай
Отец ребёнка: Катановъ Иванъ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1914
Сын: Катановъ Федоръ
Отец ребёнка: Катановъ Иванъ
Александровка