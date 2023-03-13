Катанова (Каратова) Устинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катанова (Каратова) Устинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1908

Муж: Катановъ Иванъ

Рождение ребёнка
09.07.1909

Сын: Катановъ Александръ

Отец ребёнка: Катановъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
03.12.1911

Сын: Катановъ Николай

Отец ребёнка: Катановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1914

Сын: Катановъ Федоръ

Отец ребёнка: Катановъ Иванъ

Александровка
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