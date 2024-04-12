Евдокимова (Пальчикова) Евдокия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимова (Пальчикова) Евдокия Гаврилова

Евдокимова (Пальчикова) Евдокия Гаврилова

Место рождения

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.

Отец: Пальчиков Гавриил Ларионов

Мать: Пальчикова Елена Миронова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1830 ст.

Дочь: Евдокимова Параскева Герасимова

Отец ребёнка: Евдокимов Герасим Евдокимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.04.1833 ст.

Сын: Евдокимов Иов Герасимов

Отец ребёнка: Евдокимов Герасим Евдокимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.1835 ст.

Сын: Евдокимов Поликарп Герасимов

Отец ребёнка: Евдокимов Герасим Евдокимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.08.1839 ст.

Сын: Евдокимов Иван Герасимов

Отец ребёнка: Евдокимов Герасим Евдокимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.11.1842 ст.

Сын: Евдокимов Парамон Герасимов

Отец ребёнка: Евдокимов Герасим Евдокимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1845 ст.

Сын: Евдокимов Илья Герасимов

Отец ребёнка: Евдокимов Герасим Евдокимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1848 ст.

Сын: Евдокимов Трофим Герасимов

Отец ребёнка: Евдокимов Герасим Евдокимов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Герасим Евдокимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close