Евдокимова (Пальчикова) Евдокия Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.
Рождение ребёнка
20.10.1830 ст.
Дочь: Евдокимова Параскева Герасимова
Отец ребёнка: Евдокимов Герасим Евдокимов
Рождение ребёнка
28.04.1833 ст.
Отец ребёнка: Евдокимов Герасим Евдокимов
Рождение ребёнка
17.01.1835 ст.
Сын: Евдокимов Поликарп Герасимов
Отец ребёнка: Евдокимов Герасим Евдокимов
Рождение ребёнка
27.08.1839 ст.
Отец ребёнка: Евдокимов Герасим Евдокимов
Рождение ребёнка
24.11.1842 ст.
Сын: Евдокимов Парамон Герасимов
Отец ребёнка: Евдокимов Герасим Евдокимов
Рождение ребёнка
10.07.1845 ст.
Отец ребёнка: Евдокимов Герасим Евдокимов
Рождение ребёнка
07.04.1848 ст.
Сын: Евдокимов Трофим Герасимов
Отец ребёнка: Евдокимов Герасим Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно