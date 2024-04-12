Евдокимов Поликарп Герасимов
Место рождения
Дата рождения17.01.1835 ст.
Дата смерти27.05.1904 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1835 ст.
Рождение ребёнка
27.05.1857 ст.
Сын: Евдокимов Михаил Поликарпов
Мать ребёнка: Евдокимова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1863 ст.
Дочь: Демидова Татьяна Поликарпова
Мать ребёнка: Евдокимова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Егор Поликарпов
Мать ребёнка: Евдокимова Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Иван Поликарпов
Мать ребёнка: Евдокимова Пелагея Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1904 ст.
от старости