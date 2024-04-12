Евдокимов Поликарп Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Поликарп Герасимов

Место рождения

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

17.01.1835 ст.

Дата смерти

27.05.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1835 ст.

Отец: Евдокимов Герасим Евдокимов

Мать: Евдокимова Евдокия Гаврилова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.05.1857 ст.

Сын: Евдокимов Михаил Поликарпов

Мать ребёнка: Евдокимова Пелагея Васильева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1863 ст.

Дочь: Демидова Татьяна Поликарпова

Мать ребёнка: Евдокимова Пелагея Васильева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Егор Поликарпов

Мать ребёнка: Евдокимова Пелагея Васильева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Иван Поликарпов

Мать ребёнка: Евдокимова Пелагея Васильева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Пелагея Васильева

Смерть
27.05.1904 ст.
Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
от старости
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