Пальчикова Елена Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Сын: Пальчиков Парамон Гаврилов
Отец ребёнка: Пальчиков Гавриил Ларионов
Рождение ребёнка
08.07.1795 ст.
Дочь: Улита Гаврилова
Отец ребёнка: Пальчиков Гавриил Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Дочь: Федосья Гаврилова
Отец ребёнка: Пальчиков Гавриил Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Дочь: Евдокимова Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Пальчиков Гавриил Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Александра Гаврилова
Отец ребёнка: Пальчиков Гавриил Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно