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Пальчикова Елена Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Сын: Пальчиков Парамон Гаврилов

Отец ребёнка: Пальчиков Гавриил Ларионов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.07.1795 ст.

Дочь: Улита Гаврилова

Отец ребёнка: Пальчиков Гавриил Ларионов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Дочь: Федосья Гаврилова

Отец ребёнка: Пальчиков Гавриил Ларионов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Дочь: Евдокимова Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Пальчиков Гавриил Ларионов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Александра Гаврилова

Отец ребёнка: Пальчиков Гавриил Ларионов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальчиков Гавриил Ларионов

Смерть
Неизвестно
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