Пальчиков Гавриил Ларионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Сын: Пальчиков Парамон Гаврилов
Мать ребёнка: Пальчикова Елена Миронова
Рождение ребёнка
08.07.1795 ст.
Дочь: Улита Гаврилова
Мать ребёнка: Пальчикова Елена Миронова
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Дочь: Федосья Гаврилова
Мать ребёнка: Пальчикова Елена Миронова
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Дочь: Евдокимова Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Пальчикова Елена Миронова
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Александра Гаврилова
Мать ребёнка: Пальчикова Елена Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно