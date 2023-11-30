Пальчиков Гавриил Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальчиков Гавриил Ларионов

Место рождения

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1764 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.

Отец: Пальчиков Ларион Иванов

Мать: Пальчикова Дарья Дмитриева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Сын: Пальчиков Парамон Гаврилов

Мать ребёнка: Пальчикова Елена Миронова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.07.1795 ст.

Дочь: Улита Гаврилова

Мать ребёнка: Пальчикова Елена Миронова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Дочь: Федосья Гаврилова

Мать ребёнка: Пальчикова Елена Миронова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Дочь: Евдокимова Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Пальчикова Елена Миронова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Александра Гаврилова

Мать ребёнка: Пальчикова Елена Миронова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пальчикова Елена Миронова

Смерть
Неизвестно
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