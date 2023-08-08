Пальчикова Дарья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: Пальчиков Гавриил Ларионов
Отец ребёнка: Пальчиков Ларион Иванов
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Дочь: Евдокия Ларионова
Отец ребёнка: Пальчиков Ларион Иванов
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Сын: Пальчиков Тимофей Ларионов
Отец ребёнка: Пальчиков Ларион Иванов
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Дочь: Федосья Ларионова
Отец ребёнка: Пальчиков Ларион Иванов
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Дочь: Акилина Ларионова
Отец ребёнка: Пальчиков Ларион Иванов
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Пальчиков Исакий Ларионов
Отец ребёнка: Пальчиков Ларион Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно