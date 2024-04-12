Пальчиков Исакий Ларионов
Место рождения
Дата рождения1782 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Матрона Исаакова
Мать ребёнка: Пальчикова Екатерина Михайлова (Макарова)
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Дочь: Ирина Исаакова
Мать ребёнка: Пальчикова Екатерина Михайлова (Макарова)
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Пальчикова Евдокия Исакиева
Мать ребёнка: Пальчикова Екатерина Михайлова (Макарова)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно