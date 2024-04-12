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Пальчиков Исакий Ларионов

Место рождения

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.

Отец: Пальчиков Ларион Иванов

Мать: Пальчикова Дарья Дмитриева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: Матрона Исаакова

Мать ребёнка: Пальчикова Екатерина Михайлова (Макарова)

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Дочь: Ирина Исаакова

Мать ребёнка: Пальчикова Екатерина Михайлова (Макарова)

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Пальчикова Евдокия Исакиева

Мать ребёнка: Пальчикова Екатерина Михайлова (Макарова)

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пальчикова Екатерина Михайлова (Макарова)

Смерть
Неизвестно
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