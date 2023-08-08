Пальчикова Екатерина Михайлова (Макарова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПальчикова Екатерина Михайлова (Макарова)

Пальчикова Екатерина Михайлова (Макарова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: Матрона Исаакова

Отец ребёнка: Пальчиков Исакий Ларионов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Дочь: Ирина Исаакова

Отец ребёнка: Пальчиков Исакий Ларионов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Пальчикова Евдокия Исакиева

Отец ребёнка: Пальчиков Исакий Ларионов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальчиков Исакий Ларионов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close