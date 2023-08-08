Пальчикова Екатерина Михайлова (Макарова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Матрона Исаакова
Отец ребёнка: Пальчиков Исакий Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Дочь: Ирина Исаакова
Отец ребёнка: Пальчиков Исакий Ларионов
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Пальчикова Евдокия Исакиева
Отец ребёнка: Пальчиков Исакий Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно