Пальчиков Ларион Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1734 ст.
Отец: Пальчиков Иван
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: Пальчиков Гавриил Ларионов
Мать ребёнка: Пальчикова Дарья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.
Дочь: Евдокия Ларионова
Мать ребёнка: Пальчикова Дарья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Сын: Пальчиков Тимофей Ларионов
Мать ребёнка: Пальчикова Дарья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Дочь: Федосья Ларионова
Мать ребёнка: Пальчикова Дарья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Дочь: Акилина Ларионова
Мать ребёнка: Пальчикова Дарья Дмитриева
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Пальчиков Исакий Ларионов
Мать ребёнка: Пальчикова Дарья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно