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Пальчиков Ларион Иванов

Место рождения

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1734 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734 ст.

Отец: Пальчиков Иван

Мать: не указана

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: Пальчиков Гавриил Ларионов

Мать ребёнка: Пальчикова Дарья Дмитриева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1767 ст.

Дочь: Евдокия Ларионова

Мать ребёнка: Пальчикова Дарья Дмитриева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.

Сын: Пальчиков Тимофей Ларионов

Мать ребёнка: Пальчикова Дарья Дмитриева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Дочь: Федосья Ларионова

Мать ребёнка: Пальчикова Дарья Дмитриева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Дочь: Акилина Ларионова

Мать ребёнка: Пальчикова Дарья Дмитриева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Пальчиков Исакий Ларионов

Мать ребёнка: Пальчикова Дарья Дмитриева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пальчикова Дарья Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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