Евдокимов Герасим Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1830 ст.
Дочь: Евдокимова Параскева Герасимова
Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
28.04.1833 ст.
Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
17.01.1835 ст.
Сын: Евдокимов Поликарп Герасимов
Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
27.08.1839 ст.
Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
24.11.1842 ст.
Сын: Евдокимов Парамон Герасимов
Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
10.07.1845 ст.
Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
07.04.1848 ст.
Сын: Евдокимов Трофим Герасимов
Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно