Евдокимов Илья Герасимов
Место рождения
Дата рождения10.07.1845 ст.
Дата смерти11.03.1902 ст.
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1845 ст.
Рождение ребёнка
23.05.1876 ст.
Дочь: Федосья Ильина
Мать ребёнка: Евдокимова Агриппина Ермилова
Рождение ребёнка
04.04.1880 ст.
Мать ребёнка: Евдокимова Агриппина Ермилова
Рождение ребёнка
01.04.1882 ст.
Мать ребёнка: Евдокимова Агриппина Ермилова
Рождение ребёнка
01.06.1884 ст.
Сын: Евдокимов Иван Ильин
Мать ребёнка: Евдокимова Агриппина Ермилова
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Кузнецова Агриппина Ильина
Мать ребёнка: Евдокимова Агриппина Ермилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1902 ст.
от рака