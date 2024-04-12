Евдокимов Илья Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Илья Герасимов

Место рождения

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

10.07.1845 ст.

Дата смерти

11.03.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1845 ст.

Отец: Евдокимов Герасим Евдокимов

Мать: Евдокимова Евдокия Гаврилова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1876 ст.

Дочь: Федосья Ильина

Мать ребёнка: Евдокимова Агриппина Ермилова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1880 ст.

Сын: Евдокимов Василий Ильин

Мать ребёнка: Евдокимова Агриппина Ермилова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1882 ст.

Сын: Евдокимов Георгий Ильин

Мать ребёнка: Евдокимова Агриппина Ермилова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1884 ст.

Сын: Евдокимов Иван Ильин

Мать ребёнка: Евдокимова Агриппина Ермилова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Кузнецова Агриппина Ильина

Мать ребёнка: Евдокимова Агриппина Ермилова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Агриппина Ермилова

Смерть
11.03.1902 ст.
Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
от рака
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