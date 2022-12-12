Моргачев Алексей Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Моргачев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Моргачева Вера Гордеевна
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Моргачев Никанор Алексеевич
Мать ребёнка: Моргачева Вера Гордеевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Моргачев Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Моргачева Вера Гордеевна
Рождение ребёнка
До 1866
Дочь: Орехова Федосья Алексеевна
Мать ребёнка: Моргачева Вера Гордеевна
Место жительства
После 1878
Место жительства
До 1878
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моргачева Вера Гордеевна
Смерть
1893