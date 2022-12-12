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Моргачев Алексей Афанасьевич

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Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Моргачев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Моргачева Вера Гордеевна

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Моргачев Никанор Алексеевич

Мать ребёнка: Моргачева Вера Гордеевна

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Моргачев Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Моргачева Вера Гордеевна

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1866

Дочь: Орехова Федосья Алексеевна

Мать ребёнка: Моргачева Вера Гордеевна

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
После 1878
Место жительства
До 1878
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моргачева Вера Гордеевна

Смерть
1893
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