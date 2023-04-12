Моргачев Афанасий Карпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Моргачев Карп Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Моргачев Николай Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Моргачев Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно