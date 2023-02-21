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Моргачева Вера Гордеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Моргачев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Моргачев Алексей Афанасьевич

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Моргачев Никанор Алексеевич

Отец ребёнка: Моргачев Алексей Афанасьевич

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Моргачев Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Моргачев Алексей Афанасьевич

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1866

Дочь: Орехова Федосья Алексеевна

Отец ребёнка: Моргачев Алексей Афанасьевич

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
До 1878
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
После 1878
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моргачев Алексей Афанасьевич

Смерть
1895
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