Моргачева Вера Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Моргачев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Моргачев Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Моргачев Никанор Алексеевич
Отец ребёнка: Моргачев Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Моргачев Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Моргачев Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
До 1866
Дочь: Орехова Федосья Алексеевна
Отец ребёнка: Моргачев Алексей Афанасьевич
Место жительства
До 1878
Место жительства
После 1878
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1895