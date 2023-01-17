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Моргачев Никанор Алексеевич

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Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Моргачев Алексей Афанасьевич

Мать: Моргачева Вера Гордеевна

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Полухина Евдокия Никаноровна

Мать ребёнка: Моргачева Мария Никитична

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Беряева Параскева Никаноровна

Мать ребёнка: Моргачева Мария Никитична

Место жительства
С 1878
Рождение ребёнка
1883

Сын: Моргачев Филипп Никанорович

Мать ребёнка: Моргачева Мария Никитична

Рождение ребёнка
1888

Сын: Моргачев Федот Никанорович

Мать ребёнка: Моргачева Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моргачева Мария Никитична

Смерть
Неизвестно
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