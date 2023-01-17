Моргачев Никанор Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Полухина Евдокия Никаноровна
Мать ребёнка: Моргачева Мария Никитична
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Беряева Параскева Никаноровна
Мать ребёнка: Моргачева Мария Никитична
Место жительства
С 1878
Рождение ребёнка
1883
Сын: Моргачев Филипп Никанорович
Мать ребёнка: Моргачева Мария Никитична
Рождение ребёнка
1888
Сын: Моргачев Федот Никанорович
Мать ребёнка: Моргачева Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно