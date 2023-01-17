Орехова (Моргачева) Федосья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Бракосочетание
1882
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Орехов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Бельских Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Орехов Николай Сергеевич
Смерть
Неизвестно