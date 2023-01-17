Орехова (Моргачева) Федосья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова (Моргачева) Федосья Алексеевна

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Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: Моргачев Алексей Афанасьевич

Мать: Моргачева Вера Гордеевна

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1882

Муж: Орехов Николай Сергеевич

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Орехов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Бельских Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Орехов Николай Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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