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Бельских (Орехова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Орловка

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Орехов Николай Сергеевич

Мать: Орехова (Моргачева) Федосья Алексеевна

Бракосочетание
1905

Муж: Бельских Григорий Андреевич

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Бельских Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Бельских Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Бельских) Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Бельских Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
20.09.1918 ст.

Дочь: (Бельских) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Бельских Григорий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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