Бельских (Орехова) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
1905
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бельских Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Бельских Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Бельских) Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Бельских Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
20.09.1918 ст.
Дочь: (Бельских) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Бельских Григорий Андреевич
Смерть
Неизвестно