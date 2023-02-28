Орехов Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехов Николай Сергеевич

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Место рождения

Царево, Ливенский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Царево, Ливенский уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
1882

Жена: Орехова Федосья Алексеевна

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Орехова Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Бельских Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Орехова Федосья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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