Орехов Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1882
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Орехова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Бельских Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Орехова Федосья Алексеевна
Смерть
Неизвестно