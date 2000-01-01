село Царево, Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1890) — Familio

Царево

Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1890)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2833Царево (Царев, Олым, Олымец), с. вл.при руч. Сухом Олымчике.5830144858876Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Ливенский уезд, Царевская волость
873. Царево (Олымец), село бывшее государственное, при речке Олымчике, дворов 327, жителей 2121, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, ш Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Орловская губерния, Ливенский уезд, Царевская волость
село Царево1393108934416935767575011517[...]

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