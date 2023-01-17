Бельских Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1905
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бельских Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Бельских Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Бельских Татьяна Николаевна
Смерть
Неизвестно