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Бельских Григорий Андреевич

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Место рождения

Орловка

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1905

Жена: Бельских Татьяна Николаевна

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Бельских Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Бельских Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Бельских Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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