Бельских Агриппина Харлампиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Полухина Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Бельских Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Бельских Степан Андреевич
Отец ребёнка: Бельских Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Бельских Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1878
Сын: Бельских Максим Андреевич
Отец ребёнка: Бельских Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1881
Сын: Бельских Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Бельских Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1886
Сын: Бельских Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Бельских Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Бельских Кирилл Андреевич
Отец ребёнка: Бельских Андрей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно