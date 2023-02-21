Бельских Агриппина Харлампиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельских Агриппина Харлампиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Полухина Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Бельских Андрей Иванов

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Бельских Степан Андреевич

Отец ребёнка: Бельских Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Бельских Яков Андреевич

Отец ребёнка: Бельских Андрей Иванов

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Бельских Максим Андреевич

Отец ребёнка: Бельских Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1881

Сын: Бельских Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Бельских Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1886

Сын: Бельских Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Бельских Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Бельских Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Бельских Андрей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельских Андрей Иванов

Смерть
Неизвестно
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