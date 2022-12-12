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Моргачев Михаил Алексеевич

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Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Моргачев Алексей Афанасьевич

Мать: Моргачева Вера Гордеевна

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Моргачев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Моргачева Феврония Ивановна

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
После 1878
Место жительства
До 1878
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Моргачев Федор Михайлович

Мать ребёнка: Моргачева Феврония Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Моргачев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Моргачева Феврония Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моргачева Феврония Ивановна

Смерть
Неизвестно
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