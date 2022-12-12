Моргачев Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Моргачев Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Моргачева Феврония Ивановна
Место жительства
После 1878
Место жительства
До 1878
Рождение ребёнка
1882
Сын: Моргачев Федор Михайлович
Мать ребёнка: Моргачева Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Моргачев Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Моргачева Феврония Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно