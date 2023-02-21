Моргачева Феврония Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Моргачев Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Моргачев Михаил Алексеевич
Место жительства
После 1878
Место жительства
До 1878
Рождение ребёнка
1882
Сын: Моргачев Федор Михайлович
Отец ребёнка: Моргачев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Моргачев Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Моргачев Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно