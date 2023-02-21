Моргачева Феврония Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргачева Феврония Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Моргачев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Моргачев Михаил Алексеевич

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
После 1878
Место жительства
До 1878
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Моргачев Федор Михайлович

Отец ребёнка: Моргачев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Моргачев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Моргачев Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моргачев Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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