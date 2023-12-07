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Калашников Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1778

Дата смерти

02.01.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1778

Отец: Калашников Петр Иванович

Мать: Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова (Быстрицкая) Евфосинья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 1804-1812, потом мещанин
Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Калашников Григорий Александрович

Мать ребёнка: Калашникова (Быстрицкая) Евфосинья Ивановна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Калашников Андрей Александрович

Мать ребёнка: Калашникова (Быстрицкая) Евфосинья Ивановна

Смерть
02.01.1838

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