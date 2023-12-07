Калашников Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1778
Дата смерти02.01.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1778
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 1804-1812, потом мещанин
Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1796
Сын: Калашников Григорий Александрович
Мать ребёнка: Калашникова (Быстрицкая) Евфосинья Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Калашников Андрей Александрович
Мать ребёнка: Калашникова (Быстрицкая) Евфосинья Ивановна
Смерть
02.01.1838