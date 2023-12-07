Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна

Место рождения

Лазарева, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Шапошников Леонтий Лазаревич

Мать: не указана

Лазарева, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Петр Петрович

Отец ребёнка: Калашников Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Егор Петрович

Отец ребёнка: Калашников Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Герасим Петрович

Отец ребёнка: Калашников Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Лазарева, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Воронина (Калашникова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Калашников Петр Иванович

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Калашников Николай Петрович

Отец ребёнка: Калашников Петр Иванович

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Калашников Степан Петрович

Отец ребёнка: Калашников Петр Иванович

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.08.1778

Сын: Калашников Александр Петрович

Отец ребёнка: Калашников Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

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