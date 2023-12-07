Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Шапошников Леонтий Лазаревич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калашников Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калашников Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Герасим Петрович
Отец ребёнка: Калашников Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Воронина (Калашникова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Калашников Петр Иванович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Калашников Николай Петрович
Отец ребёнка: Калашников Петр Иванович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Калашников Степан Петрович
Отец ребёнка: Калашников Петр Иванович
Рождение ребёнка
30.08.1778
Сын: Калашников Александр Петрович
Отец ребёнка: Калашников Петр Иванович
Смерть
Неизвестно