Шапошников Леонтий Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапошников Леонтий Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1733

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шапошников Лазарь Фомич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников Аверкий Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лазарева, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1718

Сын: Шапошников Емельян Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Шапошников Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1733
Рождение ребёнка
1734

Сын: Шапошников Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Лазарева, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1737

Сын: Шапошников Федор Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

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