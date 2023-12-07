Шапошников Леонтий Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1733
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шапошников Лазарь Фомич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапошников Аверкий Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1718
Сын: Шапошников Емельян Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Шапошников Иван Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1733
Рождение ребёнка
1734
Сын: Шапошников Петр Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Шапошников Федор Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана