Шапошников Лазарь Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапошников Лазарь Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шапошников Фома Абрамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Шапошников Иван Лазаревич

Мать ребёнка: не указана

Лазарева, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников Павел Лазаревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников Леонтий Лазаревич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лазарева, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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