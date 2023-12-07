Шапошников Лазарь Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шапошников Фома Абрамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Шапошников Иван Лазаревич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапошников Павел Лазаревич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапошников Леонтий Лазаревич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно