Шапошников Павел Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1729
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шапошников Лазарь Фомич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Лазарева, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1725
Сын: Шапошников Леонтий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1729