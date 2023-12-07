Шапошников Павел Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапошников Павел Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1729

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шапошников Лазарь Фомич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лазарева, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1725

Сын: Шапошников Леонтий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Шапошников Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1729

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