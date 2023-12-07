Шапошников Леонтий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапошников Леонтий Павлович

Шапошников Леонтий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Шапошников Павел Лазаревич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лазарева, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Шапошников Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Шапошников Афанасий Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.