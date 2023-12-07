Шапошников Леонтий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Шапошников Павел Лазаревич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Лазарева, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1744
Сын: Шапошников Иван Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Шапошников Афанасий Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно