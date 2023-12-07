Калашников Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Калашников Иван Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Герасим Петрович
Мать ребёнка: Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин Киренска
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Воронина (Калашникова) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Калашников Николай Петрович
Мать ребёнка: Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Калашников Степан Петрович
Мать ребёнка: Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна
Рождение ребёнка
30.08.1778
Сын: Калашников Александр Петрович
Мать ребёнка: Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна
Смерть
Неизвестно