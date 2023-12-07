Калашников Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалашников Петр Иванович

Калашников Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Калашников Иван Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Петр Петрович

Мать ребёнка: Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Егор Петрович

Мать ребёнка: Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Герасим Петрович

Мать ребёнка: Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин Киренска
Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Воронина (Калашникова) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Калашников Николай Петрович

Мать ребёнка: Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Калашников Степан Петрович

Мать ребёнка: Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.08.1778

Сын: Калашников Александр Петрович

Мать ребёнка: Калашникова (Шапошникова) Акилина Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.