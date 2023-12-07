Калашников Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смерти1742
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Калашников Андрей Васильевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1724
Сын: Калашников Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Калашников Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1742