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Калашников Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

1742

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Калашников Андрей Васильевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Калашников Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Калашников Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Калашников Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1742

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