Калашников Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1656
Дата смерти1725
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656
Отец: Калашников Василий
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
таможенный голова Илимского острога
Рождение ребёнка
1671
Сын: Калашников Иван Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1681
Сын: Калашников Яков Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1698
Сын: Калашников Матвей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1725