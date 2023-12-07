Калашников Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1656

Дата смерти

1725

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656

Отец: Калашников Василий

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
таможенный голова Илимского острога
Рождение ребёнка
1671

Сын: Калашников Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1681

Сын: Калашников Яков Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Калашников Матвей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1725

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