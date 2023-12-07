Калашникова (Быстрицкая) Евфосинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Сын: Калашников Григорий Александрович
Отец ребёнка: Калашников Александр Петрович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Калашников Андрей Александрович
Отец ребёнка: Калашников Александр Петрович
Рождение
05.08.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно