Калашникова (Быстрицкая) Евфосинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Быстрицкая) Евфосинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796

Сын: Калашников Григорий Александрович

Отец ребёнка: Калашников Александр Петрович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Калашников Андрей Александрович

Отец ребёнка: Калашников Александр Петрович

Рождение
05.08.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Александр Петрович

Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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