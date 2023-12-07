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Калашников Григорий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Калашников Александр Петрович

Мать: Калашникова Евфосинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Калашникова Лампея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Калашникова Лампея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Калашникова Лампея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Калашникова Лампея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Митрофан Григорьевич

Мать ребёнка: Калашникова Лампея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова Лампея Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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