Калашников Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Калашникова Лампея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Калашникова Лампея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Калашникова Лампея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Калашникова Лампея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Митрофан Григорьевич
Мать ребёнка: Калашникова Лампея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно