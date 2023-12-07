Калашникова Лампея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова Лампея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Калашников Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Калашников Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Калашников Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Калашников Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Митрофан Григорьевич

Отец ребёнка: Калашников Григорий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Григорий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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