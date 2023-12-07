Калашникова Лампея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Калашников Григорий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Калашников Григорий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Калашников Григорий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Калашников Григорий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Митрофан Григорьевич
Отец ребёнка: Калашников Григорий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно