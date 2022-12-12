Авдеева (Золина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева (Золина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1846 по 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1846 по 1847

Отец: Золин Сергей

Мать: Золина Олимпиада

Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Авдеев Владимир

Отец ребёнка: Авдеев Фёдор

Рождение ребёнка
28.09.1868

Сын: Авдеев Сергей

Отец ребёнка: Авдеев Фёдор

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.04.1871

Сын: Авдеев Георгий

Отец ребёнка: Авдеев Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Авдеев Фёдор

Смерть
Неизвестно
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