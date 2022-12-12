Авдеева (Золина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1846 по 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1846 по 1847
Отец: Золин Сергей
Мать: Золина Олимпиада
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Авдеев Владимир
Отец ребёнка: Авдеев Фёдор
Рождение ребёнка
28.09.1868
Сын: Авдеев Сергей
Отец ребёнка: Авдеев Фёдор
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.04.1871
Сын: Авдеев Георгий
Отец ребёнка: Авдеев Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Авдеев Фёдор
Смерть
Неизвестно