Авдеев Сергей
Место рождения
Дата рождения28.09.1868
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1868
Отец: Авдеев Фёдор
Мать: Авдеева (Золина) Мария
Бракосочетание
01.07.1896
Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.04.1897
Дочь: Белякова (Авдеева) Елизавета
Мать ребёнка: Авдеева (Багурина) Евдокия
Рождение ребёнка
18.06.1898
Мать ребёнка: Авдеева (Багурина) Евдокия
Рождение ребёнка
25.07.1899
Мать ребёнка: Авдеева (Багурина) Евдокия
Рождение ребёнка
17.05.1901
Дочь: (Авдеева) Мария
Мать ребёнка: Авдеева (Багурина) Евдокия
Рождение ребёнка
15.08.1903
Дочь: (Авдеева) Наталья
Мать ребёнка: Авдеева (Багурина) Евдокия
Рождение ребёнка
29.04.1907
Сын: Авдеев Константин
Мать ребёнка: Авдеева (Багурина) Евдокия
Рождение ребёнка
19.03.1913
Дочь: (Авдеева) Лидия
Мать ребёнка: Авдеева (Багурина) Евдокия
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Авдеева) Зоя
Мать ребёнка: Авдеева (Багурина) Евдокия
Смерть
1923
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область