Авдеев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеев Сергей

Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.09.1868

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1868

Отец: Авдеев Фёдор

Мать: Авдеева (Золина) Мария

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.07.1896

Жена: Авдеева (Багурина) Евдокия

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.04.1897

Дочь: Белякова (Авдеева) Елизавета

Мать ребёнка: Авдеева (Багурина) Евдокия

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.06.1898

Сын: Авдеев Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Авдеева (Багурина) Евдокия

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.07.1899

Сын: Авдеев Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Авдеева (Багурина) Евдокия

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1901

Дочь: (Авдеева) Мария

Мать ребёнка: Авдеева (Багурина) Евдокия

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1903

Дочь: (Авдеева) Наталья

Мать ребёнка: Авдеева (Багурина) Евдокия

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.04.1907

Сын: Авдеев Константин

Мать ребёнка: Авдеева (Багурина) Евдокия

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.03.1913

Дочь: (Авдеева) Лидия

Мать ребёнка: Авдеева (Багурина) Евдокия

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Авдеева) Зоя

Мать ребёнка: Авдеева (Багурина) Евдокия

Смерть
1923
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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