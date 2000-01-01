(Авдеева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Авдеева) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1833 по 1834 г.р.

Мать

С 1846 по 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдеев Фёдор

Мать: Авдеева Мария

Смерть
Неизвестно
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