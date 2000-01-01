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(Авдеева) Александра
(Авдеева) Александра
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Авдеев Фёдор
С 1833 по 1834 г.р.
Мать
Авдеева (Золина) Мария
С 1846 по 1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Авдеев Фёдор
Мать:
Авдеева Мария
Смерть
Неизвестно
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