Авдеев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: Авдеев Фёдор
Мать: Авдеева Мария
Рождение ребёнка
1912
Сын: Авдеев Валентин
Мать ребёнка: Авдеева Александра
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Авдеева Александра
Смерть
Неизвестно