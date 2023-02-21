Авдеев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдеев Владимир

Авдеев Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1833 по 1834 г.р.

Мать

С 1846 по 1847 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: Авдеев Фёдор

Мать: Авдеева Мария

Рождение ребёнка
1912

Сын: Авдеев Валентин

Мать ребёнка: Авдеева Александра

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Авдеева Александра

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close