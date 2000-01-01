Золин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1822 по 1823
Дата смертиДо 1868
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1822 по 1823
Отец: Золин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1846 по 1847
Дочь: Авдеева Мария
Мать ребёнка: Золина Олимпиада
Рождение ребёнка
С 1851 по 1852
Сын: Золин Василий
Мать ребёнка: Золина Олимпиада
Рождение ребёнка
С 1852 по 1853
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Золина Олимпиада
Смерть
До 1868