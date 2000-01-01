Золин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1822 по 1823

Дата смерти

До 1868

Пол

Мужской

Отец

С 1780 по 1781 г.р.

Мать

Не указана

Дети

С 1846 по 1847 г.р.
С 1851 по 1852 г.р.
С 1852 по 1853 г.р.

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1822 по 1823

Отец: Золин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1846 по 1847

Дочь: Авдеева Мария

Мать ребёнка: Золина Олимпиада

Рождение ребёнка
С 1851 по 1852

Сын: Золин Василий

Мать ребёнка: Золина Олимпиада

Рождение ребёнка
С 1852 по 1853

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Золина Олимпиада

Смерть
До 1868
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