(Золина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золина) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1852 по 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1822 по 1823 г.р.

Мать

С 1823 по 1824 г.р.

Муж

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1852 по 1853

Отец: Золин Сергей

Мать: Золина Олимпиада

Рождение ребёнка
28.06.1874

Сын: Шишков Пётр

Отец ребёнка: Шишков Матвей

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишков Матвей

Смерть
Неизвестно
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