(Золина) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1852 по 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1852 по 1853
Отец: Золин Сергей
Мать: Золина Олимпиада
Рождение ребёнка
28.06.1874
Сын: Шишков Пётр
Отец ребёнка: Шишков Матвей
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишков Матвей
Смерть
Неизвестно