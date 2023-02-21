Золина Олимпиада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золина Олимпиада

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1823 по 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

С 1846 по 1847 г.р.
С 1851 по 1852 г.р.
С 1852 по 1853 г.р.

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1823 по 1824

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1846 по 1847

Дочь: Авдеева Мария

Отец ребёнка: Золин Сергей

Рождение ребёнка
С 1851 по 1852

Сын: Золин Василий

Отец ребёнка: Золин Сергей

Рождение ребёнка
С 1852 по 1853

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Золин Сергей

Смерть
Неизвестно
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