Золина Олимпиада
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1823 по 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1823 по 1824
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1846 по 1847
Дочь: Авдеева Мария
Отец ребёнка: Золин Сергей
Рождение ребёнка
С 1851 по 1852
Сын: Золин Василий
Отец ребёнка: Золин Сергей
Рождение ребёнка
С 1852 по 1853
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Золин Сергей
Смерть
Неизвестно