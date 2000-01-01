Золин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1780 по 1781

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1780 по 1781

Отец: Золин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Золин Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Золин Кондрат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1822 по 1823

Сын: Золин Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Маремьяна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1856
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