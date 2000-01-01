Золин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1780 по 1781
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1780 по 1781
Отец: Золин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Золин Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Золин Кондрат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1822 по 1823
Сын: Золин Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Маремьяна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1856