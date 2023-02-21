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(Золина) Маремьяна
(Золина) Маремьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1823
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Золин Николай
С 1780 по 1781 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец:
Золин Николай
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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