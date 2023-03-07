Ржаницын Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти27.01.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1832
Вельского уезда Морозовской Покровской церкви диаконский сын.
Образование
1852
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию с аттестатом 2 разряда.
Работа или профессия
11.06.1853 ст.
Рукоположен во священника к Старо-Тотемской Благовещенской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
1853
Рождение ребёнка
13.03.1854 ст.
Дочь: Баскарева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Ржаницына Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.1855 ст.
Сын: Ржаницын Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ржаницына Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1857 ст.
Дочь: Ржаницына Мария Николаевна
Мать ребёнка: Ржаницына Аполлинария Ивановна
Награда
1859
Награжден бронзовым наперсным крестом в память о войне1853-1856 годов.
Рождение ребёнка
22.12.1859 ст.
Мать ребёнка: Ржаницына Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ржаницын Ливерий Николаевич
Мать ребёнка: Ржаницына Аполлинария Ивановна
Сын священника Тотемского уезда.
Награда
22.08.1864 ст.
За хорошую службу по епархиальному ведомству награжден набедренником.
Рождение ребёнка
12.10.1866 ст.
Сын: Ржаницын Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ржаницына Аполлинария Ивановна
Работа или профессия
18.03.1867 ст.
Согласно прошения переведен к Спасо-Преображенской Кокшенгской церкви Тотемского уезда и в том же году определен наставником и законоучителем Спасского сельского училища.
Рождение ребёнка
30.12.1871
Дочь: Мальцева Аполлинария Николаевна
Мать ребёнка: Ржаницына Аполлинария Ивановна
Награда
30.04.1875 ст.
Высочайше награжден бархатной фиолетовой скуфьею.
Награда
25.02.1885 ст.
Награжден камилавкой.
Смерть
27.01.1898 ст.