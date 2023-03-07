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Ржаницын Николай Александрович

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Место рождения

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

27.01.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ржаницын Александр Иванович

Мать: Ржаницына Екатерина Ивановна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Вельского уезда Морозовской Покровской церкви диаконский сын.
Образование
1852
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию с аттестатом 2 разряда.
Работа или профессия
11.06.1853 ст.
Неклюдиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен во священника к Старо-Тотемской Благовещенской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
1853

Жена: Ржаницына Аполлинария Ивановна

Неклюдиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.03.1854 ст.

Дочь: Баскарева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Ржаницына Аполлинария Ивановна

Неклюдиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.04.1855 ст.

Сын: Ржаницын Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ржаницына Аполлинария Ивановна

Неклюдиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.01.1857 ст.

Дочь: Ржаницына Мария Николаевна

Мать ребёнка: Ржаницына Аполлинария Ивановна

Неклюдиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Награда
1859
Награжден бронзовым наперсным крестом в память о войне1853-1856 годов.
Рождение ребёнка
22.12.1859 ст.

Сын: Ржаницын Иван Николаевич

Мать ребёнка: Ржаницына Аполлинария Ивановна

Неклюдиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Ржаницын Ливерий Николаевич

Мать ребёнка: Ржаницына Аполлинария Ивановна

Неклюдиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Тотемского уезда.
Награда
22.08.1864 ст.
За хорошую службу по епархиальному ведомству награжден набедренником.
Рождение ребёнка
12.10.1866 ст.

Сын: Ржаницын Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ржаницына Аполлинария Ивановна

Неклюдиха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
18.03.1867 ст.
Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Согласно прошения переведен к Спасо-Преображенской Кокшенгской церкви Тотемского уезда и в том же году определен наставником и законоучителем Спасского сельского училища.
Рождение ребёнка
30.12.1871

Дочь: Мальцева Аполлинария Николаевна

Мать ребёнка: Ржаницына Аполлинария Ивановна

Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Награда
30.04.1875 ст.
Высочайше награжден бархатной фиолетовой скуфьею.
Награда
25.02.1885 ст.
Награжден камилавкой.
Смерть
27.01.1898 ст.
Спасский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
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